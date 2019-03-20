Вираж — автошкола европейского уровня в Санкт-Петербурге

Современная методика обучения, разработанная профессиональным преподавательским составом, в сочетании с богатым опытом работы, позволяют достичь отличного результата в процессе обучения будущих водителей. В отличие от других школ, здесь применяется совершенно другой подход к обучению.

Программы обучения

В школе разработаны программы обучения в рассрочку:

оптимум — классическая программа

элит — программа повышенного уровня

премиум — индивидуальная программа обучения

онлайн — обучение теории не выходя из дома, в удобное для вас время

Срок обучения составляет 3 месяца, что делает оплату за учебу более комфортной для клиентов школы.

Кроме этого, по передовым европейским методикам, преподавательским составом и инструкторами, разработаны программы дополнительной подготовки:

ГИБДД — для тех, кто прошел обучение, но не сдавал экзамен

Хард — поможет тем, кто чувствует себя на дороге неуверенно

Для водителей, которые на протяжении долгого периода времени не садились за руль, открыты курсы восстановления навыков вождения. На занятиях ученик сможет:

восстановить утраченные навыки вождения

изучить необходимые приемы безопасного вождения

отработать приобретенные навыки на практических занятиях с опытными инструкторами

Опытные преподаватели составят программу занятий учитывая индивидуальные качества ученика, что сделает обучение легким и доступным для восприятия. А полученные навыки вождения, позволят чувствовать себя за рулем, комфортно и безопасно.

Методы обучения

Основываясь на своем опыте, и переняв передовую европейскую систему подготовки, в школе создана уникальная программа обучения, подходящая к нашим условиям. Эта методика дает поразительные результаты.

Преподавание проводится в современных классах, оборудованных высококачественным мультимедийным оборудованием. Занятия проходят в режиме общения преподаватель — ученик, без нудного конспектирования под диктовку. Сочетание живого общения и показа учебных видеоматериалов помогает более быстрому и качественному изучению материала.

Обучение вождению, является важнейшей частью подготовки водителей. И здесь в школе отошли от привычных рамок. Если в других школах существует единая для всех программа обучения вождения, то в Вираже подбор упражнений осуществляется индивидуально.

Опытные инструкторы составляют программу вождения, ориентируясь на личностное и эмоциональное состояние учеников. Такой подход дает возможность довести навыки вождения до максимального уровня.

Автошкола Вираж — передовая система подготовки водителей. Пройдя обучение на высочайшем уровне из стен школы выпускаются новые водители для современных городов: аккуратные и культурные на дорогах. Ведь процесс обучения направлен только для одного — безопасность вождения.