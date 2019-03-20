Новый Porsche Macan прилетел на презентацию в Москве в фюзеляже вертолета МИ-8

02 марта 2019 года команда Спорткар-Центр представила абсолютно новый Porsche Macan, доставив автомобиль на презентацию в фюзеляже вертолета Ми-8.

Страсть к полетам — то, что объединяет пилотов вертолета и спорткара, когда каждый новый километр, как импульс к действию. 02 марта 2019 года на взлетной площадке премиального вертодрома «ГОРКА» команда Спорткар-Центр совершила самый импульсивный и рискованный шаг в истории бренда в России, и первой представила абсолютно новый Porsche Macan в формате захватывающей перформанс-презентации на фоне ночного неба.

Гости с восторгом наблюдали, как новый Porsche Macan в прямом смысле слова «прилетел» на вертолете. Появление долгожданной новинки было мега эффектным — роскошный и динамичный Porsche Macan выехал из вертолета Ми-8 на площадку перед ангаром, вызвав шквал аплодисментов!

После автомобиль был перемещен в зону экспозиции, где можно было персонально познакомиться с ним.

В лучших традициях бренда гости мероприятия наслаждались стильными музыкальными ритмами от финалистки шоу «Голос» и Vocal DJ Оливии Краш и сохраняли яркие моменты мероприятия в интерактивной фотозоне с обзором 360 градусов. Среди гостей неординарной автомобильной премьеры от Спорткар-Центр были замечены и звездные персоны из Black Star – Natan и Миша Марвин.

Партнерами мероприятия выступили люксовый швейцарский часовой бренд Omega, компания MBG Wine, группа компаний «РИНГ», предоставляющая дорожный ассистанс европейского уровня, и туристическая компания «Рэйсинг Тревэл», которая разыграла эксклюзивный приз среди гостей Спорткар-Центр — сертификат на проживание на курорте Chia Laguna на Сардинии.