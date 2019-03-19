Чехлы на сиденья автомобилей

Любой владелец автомобиля желает придать его оригинальный внешний вид. Причем особое внимание, как правило, уделяется внутреннему убранству салона авто. Главным элементом здесь являются чехлы для сидений.

Большинство автомобилистов не придают особого значения чехлам на сидениях, полагая, что они нужно лишь для защиты обивки. Автомобильные чехлы выполняют целый ряд других функций, позволяя не только защитить поверхность сидений от повреждений и загрязнений, но и создать в салоне уютную атмосферу.

На сегодняшний день в продаже можно найти огромное количество чехлов различных моделей. В таком многообразии довольно трудно подобрать подходящее изделие. Даже опытные покупатели могут прийти в замешательство при покупке чехлов для автомобилей.

Виды чехлов

Универсальные

Одним из самых популярных видов чехлов являются универсальные изделия, которые подходят к большому количеству типов автомобильных сидений. Главным плюсов таких чехлов является наличие широкого выбора расцветок, в продаже имеются универсальные чехлы практически любых оттенков.

Однако их, как правило, довольно тяжело подогнать под размеры конкретного сидения. В каком-то месте сидения, чехол обязательно будет свисать или перетягиваться. Цена так такие чехлы весьма демократична и не дарит по карману среднестатистического автовладельца.

Модельные

Модельные чехлы изготавливаются под каждую определённую модель сидения, благодаря чему они сидят как влитые. В них уже предусмотрены все необходимые отверстия и соединения. Модельные чехлы обладают довольно длительным сроком эксплуатации и смогут прослужить много лет.

Неприятным минусом будет отсутствие широкого ассортимента расцветок. К тому же цена на них не всегда является вполне доступной для большого круга владельцев автомобилей. Можно заказать индивидуальный пошив чехлов. Индивидуальные премиальные чехлы на сидения от Akuba Partners

Материалы из которых изготавливаются чехлы

При выборе чехлов необходимо обращать очень пристальное внимание на материал, из которого они были изготовлены. От него зависит не только внешний вид чехлов, но и срок их эксплуатации и уровень защиты обивки.

Чаще всего чехлы изготавливаются из трикотажа, поскольку данные материал обладает весьма достойными техническими характеристиками, имеет приятный внешний вид и относительно недорого стоит.

Чехлы из кожи придадут салону автомобиля очень респектабельный и стильный внешний вид. Однако такие чехлы имеют высокую стоимость и требуют за собой особенного уровня ухода.

При выборе чехлов нужно всегда помнить, что они приобретаются не на один день. Поэтому стоит отдавать предпочтения изделиям, изготовленным из наиболее прочных материалов.