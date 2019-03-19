Зачем в автомобили устанавливается катализатор?

Катализатор – это устройство, расположенное в выхлопной системе автомобиля. Его основным предназначением является очистка выходящих из выхлопной системы газов. В данном устройстве происходит особое химические реакции, которые позволяют уменьшить токсичность выходящих наружу газов.

Довольно многие автовладельцы задаются вопросом: “катализатор для чего вообще нужен?”. Катализатор начинает свою работу сразу же после того, как он достигнет определённой температуры.

При сильном нагреве он может раскалиться практически докрасна. В паре с катализатором работают кислородные датчики, которые занимаются определение состава смеси и соотношения воздуха с бензином в горючем. Кислородные датчики напрямую управляют работой катализатора в зависимости от своих показаний.

Причины выхода из строя

Примерный срок службы катализатора составляет пять лет, после чего необходимо его заменить. Но чаще всего данная деталь выходит из строя гораздо быстрее положенного времени и может привести ха собой поломку мотора.

Необходимо всегда понимать, что катализатор не выходит из строя без причин. Его поломка является признаком неправильной работы системы зажигания, либо сильного износа мотора. Также катализатор может выйти из строя при длительном пользовании не слишком качественного топлива.

Имеется несколько очень явных признаков по которым можно определить, что катализатор пришел в негодность:

Снижение производительности мотора – один из самых распространённых симптомов выхода катализатора из строя. Автомобиль, как правило, хуже начинает разгоняться и теряет свою динамику. Двигатель при этом работает весьма неустойчиво. На начальной стадии выхода катализатора из строя мотор будет довольно тяжело запускаться, а затем и вовсе начнет постоянно глохнуть.

Резкие звуки под днищем автомобиля будет свидетельствовать о том, что активный элемент нейтрализатора начал выходить из строя. Наиболее отчетливо данные звуки проявляются на повышенных оборотах работы мотора.

Слабый напор выхлопных газов также весьма явный симптом выхода катализатора из строя. Если поднести к выхлопной трубе руку, то можно отчётливо почувствовать некоторую пульсацию. Она свидетельствует о поочередной работе выпускных клапанов цилиндров.

Необходимо своевременно производить диагностику работы катализатора и при возникновении каких –либо неполадок с его работой следует избавляться от причин, приводящих к неисправности.