В каких случаях нужен пламегаситель автомобилю?

Любая автомашина должна соответствовать экологическим нормам и по этой причине оснащается катализатором, очищающим выхлопные газы. После длительного использования катализатор ломается и нуждается в замене. Решить данную проблему можно путем установки пламегасителя.

Ситуации, в которых необходима установка пламегасителя

Зачастую при выходе катализатора из строя у автовладельцев появляется желание заменить его пламегасителем – резонатором глушителя, используемым в выхлопной системе взамен катализатора. В ряде случае это решение вполне оправдано. Основное предназначение пламегасителя заключается в снижении температуры и уменьшении энергии выхлопных газов для улучшения работы всех элементов системы выпуска. Определить износ катализатора можно по ряду признаков, в том числе:

появление сообщения соответствующего содержания на приборной доске;

нестабильность работы двигателя и снижение его мощности;

увеличение расхода топлива;

появление неприятного запаха в салоне автомашины.

Чтобы эффективно решить эту проблему, можно купить пламегаситель для авто и установить его вместо катализатора. Данное устройство эффективно заменяет дорогостоящие катализаторы, вдобавок срок его службы гораздо больше, чем у катализаторов.

Плюсы и минусы установки пламегасителя

После удаления катализатора его нужно заменить пламегасителем. В результате выполнения этой процедуры достигаются следующие преимущества:

мощность двигателя увеличивается в среднем на 10-15%;

обеспечивается экономия на ремонте системы выхлопа;

снижается расход топлива;

звук выхлопа становится более приятным.

Что касается минусов, то основной среди них заключается в недостаточно высокой степени очистки выхлопных газов, а это не очень хорошо с точки зрения экологии. В результате некоторые экологические характеристики автомобиля после установки на него пламегасителя ухудшаются. В Российской Федерации они останутся в пределах нормы, однако в государствах Европейского союза будут нарушать установленные местным законодательством экологические требования к автомобилям.

Таким образом, у замены катализатора на пламегаситель есть как свои положительные, так и свои отрицательные стороны. При принятии окончательного решения автовладельцам необходимо учитывать обе эти стороны.