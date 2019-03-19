Выпуск легковых автомобилей в РФ в феврале вырос на 7%

Согласно данным Росстата, производство за январь-февраль выросло на 3,8%.

В феврале с конвейеров сошло 134 тыс. авто, а это на 7,4% больше чем годом ранее.

Стоит отметить, что в 2019 году в Петербурге стартовало производство обновленного кроссовера Nissan Qashqai, а компания Renault на московском автозаводе приступила к сборке кроссовера Renault Duster 2019 модельного года.

За январь-февраль производители грузовиков выпустили 16,2 тыс. машин (-5%). В феврале произвели 12,1 тыс. грузовиков (+0,3%).

В 2019 году KAMAЗ выпустил свой первый предсерийный грузовик поколения К5. В 2019 году эта серия должна поступит в серийное производство.