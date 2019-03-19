Американская марка недавно официально анонсировала выход бюджетного седана с названием Chevrolet Onix. Анонс сопровождался тизерным изображением, но без каких-либо подробностей.
Chevrolet готовит к презентации бюджетный седан Onix
19.03.2019 16:06
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Пока известно, что изначально новинка дебютирует на китайском рынке, а затем появится и за его пределами.
Судя по тизеру модель будет иметь спортивную версию с приставкой к названию Redline.
Последняя от обычного седана получит отличия в виде спортивного оформления внешности и салона с использованием декоративных вставок красного цвета, что известно благодаря снимкам из базы министерства и промышленности Китая.
Что касается других характеристик, то сообщается, что в основе автомобиля располагается платформа от Chevrolet Tracker.
Длина Onix составит 4 474 мм, а колесная база будет 2 600 мм. Предполагаемая стоимость седана составит 78 800 юаней или около 750 тысяч рублей.
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