Chevrolet готовит к презентации бюджетный седан Onix

Американская марка недавно официально анонсировала выход бюджетного седана с названием Chevrolet Onix. Анонс сопровождался тизерным изображением, но без каких-либо подробностей.

Пока известно, что изначально новинка дебютирует на китайском рынке, а затем появится и за его пределами.

Судя по тизеру модель будет иметь спортивную версию с приставкой к названию Redline.

Последняя от обычного седана получит отличия в виде спортивного оформления внешности и салона с использованием декоративных вставок красного цвета, что известно благодаря снимкам из базы министерства и промышленности Китая.

Что касается других характеристик, то сообщается, что в основе автомобиля располагается платформа от Chevrolet Tracker.

Длина Onix составит 4 474 мм, а колесная база будет 2 600 мм. Предполагаемая стоимость седана составит 78 800 юаней или около 750 тысяч рублей.