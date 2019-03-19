Яндекс и Hyundai Mobis разработают беспилотные автомобили

Компании уже подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет вестить разработка программно-аппаратного комплекса для будущих беспилотных машин.

Первыми созданные решения получат существующие модели автомобилей Kia и Hyundai, причем беспилотную систему компании намерены использовать не только на своих машинах.

В частности, ее предложат еще и другим автопроизводителям, а также компаниям, которые занимаются перевозками и каршерингом.

Сейчас беспилотники «Яндекса» тестируется в Тель-Авиве, Лас-Вегасе и Москве.