Компания Great Wall изменила логотип автомобилей бренда Haval

Под этим именем выпускаются кроссоверы и внедорожники. Ранее они имели логотипы красного и синего цвета. Красный цвет обозначал спортивные версии, а синий — семейные.

Новый логотип теперь выполнен в черном цвете, при этом сама форма значка не изменилась.

Для обозначения семейной или спортивной версии теперь используются литеры H и F соответственно.

Официально старую маркировку запретили с 12 марта текущего года. Теперь все новые машины будут выпускаться с новыми обозначениями и логотипами.

Стоит отметить, что впервые черный логотип Haval в России был замечен на внедорожнике Haval F7, который был представлен в прошлом году на Московском международном автосалоне.