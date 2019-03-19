Первый серийный кроссовер Mercedes-Maybach дебютирует в 2019 году

Mercedes-Maybach уже в этом году представит серийную версию своего первого кроссовера, о чем стало известно зарубежным журналистам.

Сообщается, что дебют новинки состоится в рамках специального мероприятия, организованного в Китае.

Продажи автомобиля стартуют уже в следующем году и на рынке кроссовер составит конкуренцию таким моделям как Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan.

Серийное производство новой модели Mercedes-Maybach будет организовано на предприятии марки в США. Предварительная стоимость составит около 200 тыс. долларов.

Сообщается, что в основе кроссовера расположится платформа, на которой создано третье поколение GLS. В моторной гамме будет присутствовать шестицилиндровый двигатель мощностью около 560 л.с.