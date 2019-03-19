Projekt Grenadier получит силовые установки от BMW

По словам инвестора проекта Projekt Grenadier в машине будут устанавливаться моторы компании BMW.

Основатель химической компании Ineos Джим Рэтклифф рассказал про замену снятого с производства Land Rover Defender.

Займется выпуском внедорожника недавно основанная компания Ineos Automotive, которая создаст рамную машину с алюминиевым кузовом и постоянным полным приводом.

Презентация этого автомобиля состоится в 2020 году, а серийное производство должно начаться в 2021 году, причем его планируют организовать на одном из заводов Honda или Ford. К 2021 году эти компании могут закрыть свои предприятия в Великобритании.

Ineos Automotive предложит внедорожник с разными вариантами колесной базы. Моторы в нем будут дизельные и бензиновые от компании BMW.