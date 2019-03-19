Обновленный кроссовер Nissan Qashqai оценили в 1,29 млн рублей

В конце февраля компания Nissan объявила о появлении обновленного кроссовера на российском рынке и сообщила о комплектациях и моторной гамме модели.

Накануне автопроизводитель опубликовал и российскую стоимость Nissan Qashqai, а также напомнил, что его производство уже осуществляется на предприятии в Санкт-Петербурге. О старте продаж будет объявлено дополнительно, но ожидается, что автомобиль поступит в продажу до конца этого месяца.

Для россиян Nissan Qashqai предложат в 10 комплектациях и 30 вариантами. Минимальная стоимость модели составит 1 290 000 рублей.

За эти деньги в списке оснащенности будут колесные диски размером 17 дюймов, кондиционер, круиз-контроль, а также подогрев ветрового стекла. Самая дорогая комплектация оценена уже в 1 970 000 рублей.

Моторная гамма представлена 1,2-литровым 115-сильным и 2,0-литровым двигателем мощностью 144 л.с.

Среди коробок передач будет доступна 6-ступенчатая механическая трансмиссия и вариатор. Последний был настроен специально для российского рынка.

Система привода будет как на переднюю, так и на обе оси. Отличить обновленный Qashqai можно будет по измененной передней части.

Автопроизводитель изменил капот, бампер, радиаторную решетку и оптику.

Сзади появились новые фонари, а на бампере вставка имитирующая металл.

В салоне кроссовера теперь есть новый трехспицевый руль и мультимедийная система с поддержкой «Яндекс.Авто».

Среди новых опций стоит отметить систему предупреждения фронтальных столкновений и систему обнаружения препятствий при движении машины задним ходом.