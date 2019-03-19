Купе и кабриолет Bentley Continental GT получили двигатель V8

Новый силовой агрегат стал доступен как для купе, так и для кабриолета, а в новом исполнении они поступят в продажу до конца этого месяца.

Компания Bentley официально рассекретила новую модификацию модели Bentley Continental GT, в которой установлен восьмицилиндровый двигатель с рабочим объёмом цилиндров четыре литра.

Мощность двигателя составляет 550 лошадиных сил, работая в паре с восьмискоростным «автоматом» и полноприводной системой.

Предусмотрели в автомобили и системой деактивации цилиндров во время небольших нагрузок. Помимо этого в новой версии производитель перенастроил подвеску.