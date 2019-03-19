Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг автомобилей, которые чаще всего продаются на вторичном рынке регионов РФ с населением более 1 млн человек.

Так, были названы самые популярные машины с пробегом в городах-миллиониках РФ по итогам их продаж за два месяца этого года.

Как оказалось, российские Лады востребованы только в Самаре и Волгограде, где чаще всего покупают подержанную LADA 2114 и LADA 2170 соответственно.

В других регионах, вошедших в рейтинг, самыми популярными моделями с пробегом стали иномарки. Например, Ford Focus является самым продаваемым сразу в шести городах, среди которых Москва, Северная столица, Воронеж, Челябинск, Пермь и Екатеринбург.

В таких городах как Омск, Новосибирск и Красноярск наиболее востребованным за период январь-февраль стал «Тойота Королла», а в Казани и Нижнем Новгороде на вторичном авторынке востребован «Киа Рио».

Ростовчане предпочитают на рынке подержанных машин покупать Hyundai Accent, а в Уфе и Краснодаре самыми популярными автомобилями стали модели Daewoo Nexia и Opel Astra.