Skoda представила обновленный кроссовер Skoda Karoq для Китая

Китайская версия кроссовера Skoda Karoq, которая имеет отличия от глобальной модели, получила обновление.

Как сообщили в компании, модель теперь имеет расширенный список доступного оборудования, а в салоне появилась обновленная информационно-развлекательная система. Последняя теперь имеет 9-дюймовый сенсорный экран.

Среди новых систем стоит отметить полуавтономную систему и систему автоматической парковки. Моторная гамма автомобиля все также представлена 1,2 и 1,4-литровыми агрегатами с отдачей 116 и 150 лошадиных сил.

Среди трансмиссий предлагается шестискоростная механика или семиступенчатая роботизированная коробка.

Напомним, что Skoda Karoq для Китая отличается увеличенной колесной базой и длиной – 4 432 мм и 2 688 мм соответственно.

В экстерьере такого кроссовера в отличие от глобального кроссовера имеются серебристые накладки на бамперах, два патрубка выхлопной системы и другие шильдики.

Обновленная модель получила ценники от 139 900 до 187 400 юаней или от 1,35 до 1,80 млн рублей.