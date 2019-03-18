Магазин гидравлики «Гидролидер» (https://hydrolider.net/) предлагает все необходимое для оборудования тягачей и прочих транспортных средств гидравлическими системами. Процедура эта именуется гидрофикацией и имеет свои нюансы. Нужна она для расширения функциональных возможностей автомобиля, что позволит повысить доходность для его владельца и востребованность на рынке услуг.

Зачем нужна гидравлика на транспортных средствах?

Комплект гидрооборудования, установленный на машину, превращает ее в спецтехнику или транспортное средство с большими возможностями. Например, тягач сможет транспортировать прицепы и полуприцепы (в том числе и самосвальные), цистерны, фургоны, тралы, на него можно установить краны, манипуляторы, механизмы для разгрузки и загрузки, прочий навесной инвентарь.

Сама гидравлика является герметической системой, состоящей из ряда агрегатов. Запускается она посредством мотора, мощность которого отбирается специальным механизмом – коробкой и валом. Вращающий момент передается на помпу, которая в свою очередь нагнетает необходимое давление, что вынуждает рабочую жидкость двигаться. Потоки перемещаются по гидролиниям, а направление задается с помощью регулирующей аппаратуры. Масло попадает в мотор или цилиндр, где энергия гидравлическая превращается в механическую, а затем оно возвращается обратно в бак либо к насосу и цикл повторяется. Полученная энергия направляется на рабочие элементы навесного оборудования и активирует их нужным машинисту образом.

Основные компоненты гидравлической системы грузовых автомобилей

Гидравлика для авто состоит из ряда агрегатов, которые работают слажено в условиях полной герметичности. Ключевыми узлами ее является:

механизм отбора мощности, состоящий из коробки (КОМ) и вала (ВОМ) – он соединен с трансмиссией тягача, поэтом передает часть силы (до 40%) на гидропривод; данный узел может иметь различные размеры и вес, поэтому перед покупкой необходимо провести специальные расчеты;

насос гидравлический или масляный (поршневой, плунжерный, шестеренчатый и т.д.) – служит для нагнетания и поддержки необходимого напора;

гидрораспределитель – клапан, который определяет направление потоков рабочей жидкости;

фильтрующие элементы, которые очищают гидравлическую жидкость от грязи и других примесей;

бак – емкость, в которой хранится рабочее масло объемом 50-250 литров;

гидродвигатель — преобразовывает в механическую энергию силу жидкостных потоков;

гидроцилиндр – объемный моторчик с возвратно-поступательным шагом;

гидролинии (трубки, шланги, патрубки, рукава), по которым перемещаются потоки масла.

Дополнительными, но незаменимыми элементами гидросистемы являются соединительные муфты, крепежи, переходники, которые позволяют произвести монтаж.

Особенности гидрофикации тягача

Гидрофикация тягача – процесс специфический и сложный, поэтому должен производиться профессионалами от начала до конца.

Первый этап – это выбор оптимального комплекта гидрооборудования, исходя из задач и работ, которые ставятся перед машиной. На этом же этапе определяются нужные параметры системы – ее мощность, КПД, рабочее давление и объем, грузоподъемность, комплектация и т.д. Важно учесть совместимость техники и выбранной системы гидравлики, так как различные модели тягачей от разных производителей имеют свои конструкционные особенности.

Второй этап – подключение гидравлики и выбор схемы. Гидрофикация бывает:

одноконтурной (используется для односторонней выгрузки кузова);

двухконтурной (применяется для разгрузки в трех направлениях);

многоконтурной (целесообразна на спецтехнике, которая работает с различным навесным оборудованием одновременно).

Третий этап – монтажные работы, которые проводятся строго по технологии, так как предусматривают вмешательство в трансмиссию тягача. Неправильная установка повлечет за собой некорректную работу, как гидравлики, так и силовой передачи автомобиля.