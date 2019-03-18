Полезные аксессуары для автомобиля

Сегодня аксессуары для авто не только декорируют салон машины, придавая его виду оригинальности, но и обеспечивают автомобилисту комфортное вождение. Кроме того, аксессуары влияют на уровень безопасности при езде. Каждый автомобилист выбирает их, опираясь на свои предпочтения и потребности.

Необходимые и дополнительные аксессуары

В список обязательных аксессуаров, которые обязательно должны быть в любой машине, включены:

аптечка, позволяющая оказать медпомощь человеку, который пострадал в аварии;

огнетушитель;

трос для буксировки;

специальный знак, указывающий на поломку авто другим водителям.

Необязательно, но желательно приобрести такие аксессуары:

чехлы. Есть чехлы для кресел (защищают сиденья от преждевременного изнашивания), руля (увеличивают комфортность вождения), авто (защищают машину от осадков и солнечных лучей);

автоковрики. Защищают пол от коррозийного воздействия;

спойлеры. Служат для изменения экстерьера автомобиля;

боковые зеркала. Улучшают обзор при езде;

шампуни. Применяются для мытья кузовной части и движка;

специальная кружка с электрическим нагревателем. Позволяет водителю готовить чай и кофе в дороге;

держатели. Применяются для фиксации прочих аксессуаров.

Электронные аксессуары для авто

В настоящее время существует множество разных устройств, которые упрощают вождение и повышают уровень безопасности. К подобным аксессуарам для машины причисляются:

Видеорегистраторы. Качество видео зависимо от метода закрепления устройства и его местоположения. При езде устройство не должно колебаться. Навигаторы. Почти все выпускаемые сегодня машины оснащаются навигаторами еще при производстве. Однако водители некоторых авто могут сами выбрать навигатор. Радарные детекторы. Служат для индикации радиоизлучения, работают в установленном частотном диапазоне. Чувствительность радарного детектора ограничивается радиусом примерно 4000 м. Дальность действия зависима от характеристик радара ДПС и погоды. Освежители воздуха, ионизаторы. Служит для устранения малоприятных запахов, делает воздух свежее. И автомобилист, и пассажиры точно почувствуют прилив бодрости, если воздух станет свежим.

Какие из этих аксессуаров приобрести – решает сам водитель. Главное – приобрести обязательные аксессуары, такие, как аптечка, огнетушитель.