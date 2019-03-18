Полезные аксессуары для автомобиля
18.03.2019 18:19
19 0
Сегодня аксессуары для авто не только декорируют салон машины, придавая его виду оригинальности, но и обеспечивают автомобилисту комфортное вождение. Кроме того, аксессуары влияют на уровень безопасности при езде. Каждый автомобилист выбирает их, опираясь на свои предпочтения и потребности.
Необходимые и дополнительные аксессуары
В список обязательных аксессуаров, которые обязательно должны быть в любой машине, включены:
- аптечка, позволяющая оказать медпомощь человеку, который пострадал в аварии;
- огнетушитель;
- трос для буксировки;
- специальный знак, указывающий на поломку авто другим водителям.
Необязательно, но желательно приобрести такие аксессуары:
- чехлы. Есть чехлы для кресел (защищают сиденья от преждевременного изнашивания), руля (увеличивают комфортность вождения), авто (защищают машину от осадков и солнечных лучей);
- автоковрики. Защищают пол от коррозийного воздействия;
- спойлеры. Служат для изменения экстерьера автомобиля;
- боковые зеркала. Улучшают обзор при езде;
- шампуни. Применяются для мытья кузовной части и движка;
- специальная кружка с электрическим нагревателем. Позволяет водителю готовить чай и кофе в дороге;
- держатели. Применяются для фиксации прочих аксессуаров.
Электронные аксессуары для авто
В настоящее время существует множество разных устройств, которые упрощают вождение и повышают уровень безопасности. К подобным аксессуарам для машины причисляются:
- Видеорегистраторы. Качество видео зависимо от метода закрепления устройства и его местоположения. При езде устройство не должно колебаться.
- Навигаторы. Почти все выпускаемые сегодня машины оснащаются навигаторами еще при производстве. Однако водители некоторых авто могут сами выбрать навигатор.
- Радарные детекторы. Служат для индикации радиоизлучения, работают в установленном частотном диапазоне. Чувствительность радарного детектора ограничивается радиусом примерно 4000 м. Дальность действия зависима от характеристик радара ДПС и погоды.
- Освежители воздуха, ионизаторы. Служит для устранения малоприятных запахов, делает воздух свежее. И автомобилист, и пассажиры точно почувствуют прилив бодрости, если воздух станет свежим.
Какие из этих аксессуаров приобрести – решает сам водитель. Главное – приобрести обязательные аксессуары, такие, как аптечка, огнетушитель.
Комментарииcomments powered by HyperComments