Рулевые тяги для Subaru

Маневренность автомобиля на дороге и отзывчивость при повороте рулевого колеса во многом зависит от состояния тяги. Если рулевая тяга внезапно выйдет из строя, это приведет к полной потере управления, что чревато попаданием в ДТП. Поэтому своевременная проверка и последующая замена сильно сказывается на общей безопасности. Увы, но не каждый знает, как правильно подобрать рулевую тягу на автомобиль Субару.

Как сделать правильный выбор?

Задача рулевых тяг также заключается и в регулировку схождения передней пары колес. При затяжке или отпускании хомута на тягах мастер меняет их длину.

Оригинальные рулевые тяги стоят недешево, поэтому нередко владельцы приобретают неоригинальный комплект. Возникает вопрос: действительно ли стоит это делать, и если да, чем это оправдано? На самом деле, здесь есть свои нюансы.

Если вы хотите совершить покупку, оправдывающую финансовые вложения, настоятельно рекомендуем ориентироваться на неоригинальные, но сертифицированные рулевые тяги. Их преимущества заключаются в следующем:

конструктивно товар ничем не отличается от оригинала, т.е. нет сторонних доработок;

качественная неоригинальная продукция проходит обязательную сертификацию. Она подтверждает отсутствие проблем, связанных с прочностью и износоустойчивостью отдельных частей тяги;

при производстве используются либо такие же материалы, либо аналоги, но при условии, что они соответствуют нормативным требованиям к прочности и прочим техническим показателям.

Хорошая тяга почти не ломается. Она способна только деформироваться при наезде на большую неровность на дороге. При покупке дешевых китайских аналогов нередко происходят ситуации, когда они лопаются, причем в местах с далеко не самой высокой нагрузкой. Из этого можно сделать вывод — старайтесь избегать приобретения бюджетных товаров из Поднебесной, особенно если они не прошли сертификацию компанией Subaru.

Конструкция тяг отличается в зависимости от модели и модификации транспортного средства. Чтобы упростить выбор, выбирайте продукцию по:

VIN-номеру вашего автомобиля — его нужно ввести на сайте;

каталожному артикулу рулевой тяги для вашего автомобиля — его можно увидеть на самой детали, либо узнать его в справочниках;

модели и модификации авто.

Выводы

Самостоятельный выбор рулевых тяг для Субару – ответственная задача, от правильности выполнения которой зависит управляемость, а значит — безопасность эксплуатации автомобиля. Ориентируясь на информацию, приведенную выше, вам будет проще подобрать рулевую тягу для вашего автомобиля с учетом ряда индивидуальных параметров.