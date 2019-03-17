Машины марки отправят на сервис по двумя причинам на территории США.

Североамериканской подразделение марки Ferrari отзывает более 2,7 тысяч своих автомобилей в рамках двух отзывных кампаний.

В первом случае обнаружили неисправность механизма блокировки дверей. В 582 автомобилях GTC4Lusso и GTC4Lusso T, выпущенных в период с 2017 по 2019 г., из-за неисправности не получится открыть дверь с помощью внешней ручки.

Под действие второго отзыва попадают модели Ferrari LaFerrari Aperta, GTC4Lusso, GTC4Lusso T, 812 Superfast, 488 GTB, 488 Spider и 488 Pista в количестве 2 150 экземпляров.

В них выявили дефект сепаратора паров бензина, который может треснуть, что приведет к утечке топлива в лучшем случае.