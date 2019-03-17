УАЗ в 2019 году намерен увеличить долю кредитных продаж

Российский автопроизводитель в 2019 году намерен увеличь долю кредитных продаж. В этом ему должны помочь новые партнёры и программа государственной поддержки.

Как сообщают в пресс-службе «Соллерс», партнёрами программы УАЗ-Финанс сейчас являются Банк ВТБ, Сетелем Банк и Совкомбанк.

Благодаря им доля кредитных продаж за последние два года составила 14% от общих объёмов реализовации автомобилей УАЗ. Наибольшим спросом в России пользуется УАЗ «Патриот».

Сейчас по программе УАЗ-Финанс внедорожник «Патриот» 2019 года можно приобрести со скидкой от 15 до 20 тыс. руб. в зависимости от комплектации.

Также машины российской марки доступны по программе «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».