Единственный на российском рынке кроссовер от DFM в марте подорожал на 20 тыс. рублей. Такие данные приводит сайт «Цена Авто» со ссылкой на собственное исследование цен на новые легковые автомобили.
Кроссовер DFM AX7 подорожал на рынке РФ на 20 тысяч рублей
17.03.2019 16:37
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Пока китайская компания DFM в РФ предлагает только одну модель – кроссовер AX7, а скоро в продажу должен поступить еще DFM AX4.
Сейчас DFM AX7 доступен по цене от 1 199 000 рублей. Самая дорогая модификация оценена в 1 299 000 рублей.
Кроссовер оснащается 140-сильным 2,0-литровым мотором и автоматической трансмиссией.
По данным аналитиков в 2019 году спрос на DFM упал на 22%, а за январь – февраль было продано всего 187 автомобилей.
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