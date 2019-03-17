Кроссовер DFM AX7 подорожал на рынке РФ на 20 тысяч рублей

Единственный на российском рынке кроссовер от DFM в марте подорожал на 20 тыс. рублей. Такие данные приводит сайт «Цена Авто» со ссылкой на собственное исследование цен на новые легковые автомобили.

Пока китайская компания DFM в РФ предлагает только одну модель – кроссовер AX7, а скоро в продажу должен поступить еще DFM AX4.

Сейчас DFM AX7 доступен по цене от 1 199 000 рублей. Самая дорогая модификация оценена в 1 299 000 рублей.

Кроссовер оснащается 140-сильным 2,0-литровым мотором и автоматической трансмиссией.

По данным аналитиков в 2019 году спрос на DFM упал на 22%, а за январь – февраль было продано всего 187 автомобилей.