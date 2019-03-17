Новый пикап от Fiat продолжают тестировать в плотном камуфляже

При этом ранее дебют новинки был анонсирован на начало 2019 года, но похоже в компании не торопятся, а возможно просто тщательно скрывают внешность модели, используя толстый слой камуфляжа на кузове.

В Сети распространили шпионские снимки нового пикапа, известного пока только под индексом X1P.

Уже известно, что построен новый пикап будет на базе хэчтбека Fiat Mobi, а возможно модель станет семейством, в которое и войдет грузовичок начального уровня.

Моторная гамма будет представлена двигателем 1.3 Firefly, способным работать как на бензине (101 л.с.), так и на этаноле (109 л.с.).

Еще одним мотором может стать литровый Firefly. Сборка автомобиля будет налажена на предприятии компании в Бразилии.