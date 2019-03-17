Выпущенные до 2009 года автомобили занимают половину автопарка России

Такие данные приводят аналитики из «АвтостатИнфо», уточняя, что в общей сложности по состоянию на начало этого года в автопарке России числится 42,03 млн машин.

Из них 24,08 млн приходится на модели, выпущенные до 2009 года. То есть автомобили с пробегом более 10 лет занимают половину автопарка России, тогда как еще 2,73 млн приходится на машины 2012 года выпуска.

Моделей, выпущенных в 2011 году, насчитали 2,5 млн экземпляров. Также в структуре автомобильного парка страны есть 2,47 млн авто 2013 года выпуска, 2,04 млн ед. 2014 года и 1,8 млн авто 2010 года выпуска.

Меньше всего насчитали машин 2009 года выпуска – 1,013 млн штук.