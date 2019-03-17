В Porsche подтвердили информацию, что в 2020 году в продажу поступит электрический универсал с высоким клиренсом.
Porsche официально запустит модель Taycan Cross Turismo в 2020 году
17.03.2019 15:58
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Концепт этой модели носит название Porsche Mission E Cross Turismo, а по словам генерального директора Porsche Оливера Блюма, электрическая машина в серийном исполнении будет называться Taycan Cross Turismo. Это будет вторая электрическая модель от Porsche.
Первая является седаном Taycan и эта модель еще не поступила официально в продажу, но на нее уже оформили свыше 20 тыс. заказов.
Технические характеристики Taycan Cross Turismo пока не раскрывают, но скорее всего силовая установка у машины будет позаимствована у седана Taycan.
В целом Porsche намерена развивать электрический транспорт, а для этого она в электрические технологии до 2022 года инвестирует 6 миллиардов евро.
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