Porsche официально запустит модель Taycan Cross Turismo в 2020 году

В Porsche подтвердили информацию, что в 2020 году в продажу поступит электрический универсал с высоким клиренсом.

Концепт этой модели носит название Porsche Mission E Cross Turismo, а по словам генерального директора Porsche Оливера Блюма, электрическая машина в серийном исполнении будет называться Taycan Cross Turismo. Это будет вторая электрическая модель от Porsche.

Первая является седаном Taycan и эта модель еще не поступила официально в продажу, но на нее уже оформили свыше 20 тыс. заказов.

Технические характеристики Taycan Cross Turismo пока не раскрывают, но скорее всего силовая установка у машины будет позаимствована у седана Taycan.

В целом Porsche намерена развивать электрический транспорт, а для этого она в электрические технологии до 2022 года инвестирует 6 миллиардов евро.