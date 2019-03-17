Составлен ТОП-3 способов сэкономить при покупке подержанного автомобиля

Ежегодно в России продается намного больше подержанных автомобилей, чем новых. В целом рынок авто с пробегом более привлекательный, ведь тут можно выбрать старый проверенный временем внедорожник или спортивное купе по привлекательной цене.

Но как правило подержанная машина таит в себе много загадок и зачастую неопытные автолюбители покупают так называемое «ржавое корыто», которое привели в порядок и продали дороже своей рыночной стоимости.

Чтобы купить подержанный автомобиль и не переплатить за него, следует придерживаться простых правил.

Так, например, автомобиль перед покупкой стоит проверит на СТО, причем отмечается, что пусть это и платная услуга, но там точно скажут в каком состоянии находится машина.

Еще для экономии средств при покупке подержанного авто следует выбирать период после новогодних праздников или в летний период.

Неплохо можно еще сэкономить, если покупать авто напрямую у владельца, а не у перекупщика, к тому же на рынке никто не запрещает торговаться.