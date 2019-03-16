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В каких случаях требуется оценка рыночной стоимости машин и оборудования

Авто советы
16.03.2019 15:33
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Оценка машин представляет собой исследование, нацеленное на установление их состояния и стоимости. В связи с эффективным функционированием вторичного рынка автомобилей, развитием автострахования и увеличением количества дорожно-транспортных происшествий востребованность данной услуги в последние годы значительно возросла.

Типичные ситуации, в которых требуется независимая оценка авто

Необходимость в независимой оценке автомобиля, которую готова осуществить компания «ВАШ Эксперт» http://v-experto.ru/ocenka-oborudovaniya-i-transporta, появляется в следующих ситуациях:

  • При возникновении споров после аварий, произошедших в тех местах, где на момент их совершения не работали светофоры и не было свидетелей.
  • При наезде на пешеходов. В таких случаях важно обнаружить в действиях водителей или пешеходов несоблюдение правил дорожного движения.
  • При неправомерном обвинении в участии в дорожно-транспортном происшествии.
  • При определении качества окрашивания кузова автомобиля после выполнения ремонтных работ на станции технического обслуживания.
  • При проведении судебной экспертизы.
  • Для определения утраты товарной стоимости.
  • При форс-мажорных происшествиях, когда автомобиль получает повреждения в результате возникновения чрезвычайной ситуации или вандализма хулиганов.

Порядок проведения независимой оценки авто

Процедура независимой оценки рыночной стоимости автомашины состоит из следующих стадий:

  • Производится оформление договора с оценочной фирмой.
  • Устанавливаются день и место для осмотра транспортного средства.
  • Оформляется и передается приглашение к совместному выполнению осмотра оценщиком и заинтересованными лицами, в число которых могут входить работники страховой компании, участники дорожно-транспортного происшествия, инспекторы ГИБДД и др.
  • Выполняется независимая оценка авто. К отчету прилагаются фотографии с зафиксированными повреждениями.
  • Определяется стоимость причиненного ущерба с последующим ее занесением в отчет.
  • Заказчику направляются документы для выполнения оплаты автоэкспертизы.
  • Оформляется акт сдачи-приемки услуг автоэкспертизы.

Таким образом, независимая оценка авто позволяет не допустить недобросовестных действий страховщиков и решить множество важных проблем с транспортным средством. Важно лишь вовремя обратиться к высококвалифицированным специалистам, которые окажут всю необходимую помощь.

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