В каких случаях требуется оценка рыночной стоимости машин и оборудования

Оценка машин представляет собой исследование, нацеленное на установление их состояния и стоимости. В связи с эффективным функционированием вторичного рынка автомобилей, развитием автострахования и увеличением количества дорожно-транспортных происшествий востребованность данной услуги в последние годы значительно возросла.

Типичные ситуации, в которых требуется независимая оценка авто

Необходимость в независимой оценке автомобиля, которую готова осуществить компания «ВАШ Эксперт» http://v-experto.ru/ocenka-oborudovaniya-i-transporta, появляется в следующих ситуациях:

При возникновении споров после аварий, произошедших в тех местах, где на момент их совершения не работали светофоры и не было свидетелей.

При наезде на пешеходов. В таких случаях важно обнаружить в действиях водителей или пешеходов несоблюдение правил дорожного движения.

При неправомерном обвинении в участии в дорожно-транспортном происшествии.

При определении качества окрашивания кузова автомобиля после выполнения ремонтных работ на станции технического обслуживания.

При проведении судебной экспертизы.

Для определения утраты товарной стоимости.

При форс-мажорных происшествиях, когда автомобиль получает повреждения в результате возникновения чрезвычайной ситуации или вандализма хулиганов.

Порядок проведения независимой оценки авто

Процедура независимой оценки рыночной стоимости автомашины состоит из следующих стадий:

Производится оформление договора с оценочной фирмой.

Устанавливаются день и место для осмотра транспортного средства.

Оформляется и передается приглашение к совместному выполнению осмотра оценщиком и заинтересованными лицами, в число которых могут входить работники страховой компании, участники дорожно-транспортного происшествия, инспекторы ГИБДД и др.

Выполняется независимая оценка авто. К отчету прилагаются фотографии с зафиксированными повреждениями.

Определяется стоимость причиненного ущерба с последующим ее занесением в отчет.

Заказчику направляются документы для выполнения оплаты автоэкспертизы.

Оформляется акт сдачи-приемки услуг автоэкспертизы.

Таким образом, независимая оценка авто позволяет не допустить недобросовестных действий страховщиков и решить множество важных проблем с транспортным средством. Важно лишь вовремя обратиться к высококвалифицированным специалистам, которые окажут всю необходимую помощь.