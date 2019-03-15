KIA обновила комплектации новых KIA Ceed и Ceed SW в РФ

Корейская компания начала продажи обновленных Kia Ceed и Ceed SW. Эти версии получили новые комплектации и они теперь доступны у дилеров марки.

Обновление комплектаций коснулось версий Luxe, Prestige и Premium. Теперь Kia Ceed и Ceed SW в комплектации Luxe оснащены дополнительно литыми дисками и датчиками парковки.

Купить Kia Ceed в версии Luxe с 1,6-литровым мотором мощностью 128 л.с. и автоматической коробкой передач можно по цене от 1 179 900 руб.

Эта же версия в кузове универсал стоит от 1 219 900 рублей. Модификации модели с 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. и 7-ступенчатым роботом стоят от 1 259 900 рублей за хэтчбек и 1 299 900 руб. за Ceed SW.

Версия Prestige теперь дополнена светодиодными повторителями поворота и светодиодными фонарями.

Также комплектация получила систему бесключевого доступа. Версия Prestige сейчас оценивается от 1 254 900 руб. за Ceed и 1 304 900 руб. за Ceed SW.

Premium теперь предлагается не только для версии с турбомотором, но также с 1,6-литровым атмосферным ДВС.

В этой комплектации водительское и пассажирское кресло оснащено элеткрорегулировкой поясничного подпора, системой контроля слепых зон и системой контроля при выезде с парковки. Цены на комплектацию Premium начинаются от 1 364 900 рублей за хэтчбек и 1 434 900 за универсал.

Позже компания Kia в России начнет предлагать новую версию Ceed. Она уже будет доступна с турбированным 1,6-литровым мотором мощностью 140 и 200 л.с. в зависимости от версии. Для этих ДВС будет предлагаться только 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.