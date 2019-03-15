Назван ТОП-10 самых востребованных семейных автомобилей в России

Рейтинг был составлен на основании продаж новых автомобилей D-сегмента за февраль.

В отчетный период, как сообщают аналитики «АвтостатИнфо», на российском рынке было продано 3 263 семейных автомобиля, что оказалось на 26% лучше, чем в аналогичный период прошлого года.

Возглавила ТОП-10 самых популярных семейный автомобилей в России модель KIA Optima, показав рост в 77% до 1 423 реализованных экземпляров.

Hyundai Sonata стала второй с результатом существенно меньше, чем у лидера – 367 проданных единиц, что на 34% больше.

Третье место в рейтинге оказалось за Mercedes-Benz C-Класс – 361 реализованный автомобиль, что на 55,6% больше.

Mazda 6 и BMW 3-Серии вошли в первую пятерку с показателями 315 и 311 штук. Далее в рейтинге оказались: Volkswagen Passat (130 ед, -27,4%), Audi A4 (94 ед., +32%), Subaru Outbak (80 ед., +1,3%), а также Ford Mondeo (78 ед., -48%) и BMW 3-Серии GT (34 ед., +31%).