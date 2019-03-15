DongFeng в России получил ОТТС на городской кроссовер AX4

Эта модель была представлена еще на Московском автосалоне и уже в 2019 году ее стоит ожидать в дилерских центрах марки.

DFM AX4 получил яркую внешность и размеры близкие к Nissan Juke. Например, длина китайского кроссовера составляет 4195 мм, а колесная база — 2580 мм.



В основе DFM AX4 лежит платформа DF1, а она по сути является модернизированной версией платформы PF1 PSA, на которой ранее были созданы хэтчбеки Peugeot 207 и 208 и седан Peugeot 301, а также несколько моделей Citroen.

В переднеприводном «паркетнике» DFM AX4 передняя подвеска McPherson, а задняя скручивающаяся балка.

В РФ машина будет доступна с 1,6-литровым 117-сильным мотором и 1,4-литровым 133-сильным турбодвигателем.

Трансмиссия для «атмосферника» будет роботизированная или механическая, турбодвигатель будет предлагаться исключительно с «роботом».

Цены и комплектации на модель пока не озвучены. Также неизвестно, когда DFM AX4 появится в дилерских центрах. Ранее сообщалось, что кроссовер начнут поставлять в марте.