Назван ТОП-10 самых популярных кроссоверов на вторичном рынке РФ

Российские аналитики из «Автостат Инфо» опубликовали рейтинг самых востребованных на вторичном рынке кроссоверов и внедорожников по итогам февраля.

В отчетный период россияне купили 80 587 подержанных внедорожников, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего продавался внедорожник LADA 2121. Как сообщают аналитики, модель сохраняет лидерство в сегменте с показателем 6 467 проданных единиц, что хуже на 0,6%.

Вторым самым востребованным SUV на вторичном рынке стал Chevrolet Niva, который был перепродан в количестве 5 697 ед., что на 7,3% больше.

В тройке лидеров оказался ТОП-10 самых популярных кроссоверов на вторичном рынке РФ оказался японский Toyota RAV4 с результатом 2556 единиц, что на 7,3% меньше.

Четвертый и пятый результат показали Toyota Land Cruiser — 2431 ед. (-18%) и Nissan Qashqai — 2369 авто (+9%). В ТОП-10 также вошли: