Продажи внедорожников Jeep в РФ выросли в феврале на 87%

Марка Jeep отчиталась о своих продажах за прошлый месяц. Так, стало известно, что продажи автомобилей Jeep в России выросли в феврале на 87%, хотя объёмы продаж не велики.

Дилерам компании удалось реализовать 159 автомобилей. За два первых месяца года марка продала 303 внедорожника, что в два раза лучше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего в феврале продавались Grand Cherokee. Их объём продаж составил 69 штук, что больше на 89%.

Новый Jeep Wrangler разошелся тиражом в количестве 42 единиц.