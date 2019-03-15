Марка Jeep отчиталась о своих продажах за прошлый месяц. Так, стало известно, что продажи автомобилей Jeep в России выросли в феврале на 87%, хотя объёмы продаж не велики.
Продажи внедорожников Jeep в РФ выросли в феврале на 87%
15.03.2019 20:22
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Дилерам компании удалось реализовать 159 автомобилей. За два первых месяца года марка продала 303 внедорожника, что в два раза лучше, чем за аналогичный период прошлого года.
Чаще всего в феврале продавались Grand Cherokee. Их объём продаж составил 69 штук, что больше на 89%.
Новый Jeep Wrangler разошелся тиражом в количестве 42 единиц.
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