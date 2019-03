В РФ подорожали почти все модели марки Skoda

Так, в России компания Skoda в марте пересмотрела цены на Rapid, Octavia и Kodiaq 2019 модельного года. Эти модели в зависимости от комплектации подорожали на 18-41 тыс. рублей.

Лифтбек Skoda Rapid теперь в дилерских центрах предлагается на 18 тыс. дороже. Машину можно купить по цене от 772 до 1 144 000 рублей.

Изменение цен на модель Rapid не затронуло только версию Entry, которая по-прежнему доступна для заказа за 657 тыс. руб.

Skoda Octavia подорожала во всех комплектациях на 28 тыс. рублей. Стоимость модели теперь начинается от 1 109 000 рублей. Самая дорогая версия стоит от 1 575 000 тыс. руб.

Больше всех в марте подорожал кроссовер Skoda Kodiaq. Его цена в комплектациях Style, Active и Ambition стала выше на 41 тыс. рублей.

Цены на версии Style Plus, Ambition Plus, Scout, Sport Line, Laurin and Klement остались без изменений.

Специалисты отметили, что предыдущие подорожание моделей Skoda было в январе, когда ценники изменились в большую сторону на 11 — 103 тыс. руб.