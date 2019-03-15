Обновленную Skoda Superb показали на первых рендерах

Флагманский автомобиль чешской марки уже не единожды был замечен в ходе тестовых испытаний и даже были снимки модели без камуфляжа.

Ожидается, что презентация Skoda Superb после обновления состоится уже скоро, причем ожидалось, что дебют состоится на автосалоне в Женеве, но этого не произошло.

Между тем независимые дизайнеры портала «Колеса.ру» решили создать компьютерную визуализацию, продемонстрировать, как будет выглядеть обновленный Skoda Superb.

Автомобиль получит обновленную оптику, агрессивные бамперы, новую решетку радиатора, а также выхлопная система с двумя патрубками.

В салоне лифтбека появится новая панель приборов, а также увеличенный экран мультимедийной системы.

По некоторой информации, для европейского рынка Skoda Superb будет предложен в гибридной версии, где в качестве ДВС будет 1,4-литровый бензиновый двигатель.

Недавно стало известно, что обновленный лифтбек в России появится в третьем квартале этого года.