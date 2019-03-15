BMW и Mercedes-Benz разработают новую платформу для электрокаров

Две марки намерены сотрудничать и разработать совместную платформу, предназначенную для выпуска электромобилей.

Совместный проект позволит производителям сэкономить на разработке порядка семи миллиардов долларов каждому.

О возможном сотрудничестве компаний стало известно немецким журналистам, которые отмечают, что окончательного решения по этому вопросу еще не принято.

В случае договоренности, компании сначала начнут разработку платформы для компактных моделей, а затем уже и для полноразмерных кроссоверов, и седанов.

Стоит отметить, что компании BMW и Mercedes-Benz уже сотрудничают, но по другим направлениям, в числе которых совместная разработка системы ADAS и автономного управления.