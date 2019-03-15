Mitsubishi Xpander поставил рекорд продаж и опередил Toyota Avanza

В компании Mitsubishi поделились успехами в продажах своего нового кросс-вэна Mitsubishi Xpander, который на рынке является главным конкурентом модели Toyota Avanza.

Сборка автомобиля осуществляется только на одном предприятии компании в Индонезии. Как сообщили в компании, запланированные объёмы выпуска пришлось пересмотреть в большую сторону в связи с высоким спросом на модель.

Как рассказали в компании, за 1,5 года присутствия на рынке объёмы проданных Mitsubishi Xpander составили 100 тысяч экземпляров.

Главный конкурент модели — Toyota Avanza за такой же период был продан в количестве 73 тысяч единиц. Сейчас очередь на Xpander растянулась на четыре месяца.

Также стоит отметить, что автомобиль оказался самым продаваемым MPV в Индонезии по итогам 2018 года.