В компании Mitsubishi поделились успехами в продажах своего нового кросс-вэна Mitsubishi Xpander, который на рынке является главным конкурентом модели Toyota Avanza.
Mitsubishi Xpander поставил рекорд продаж и опередил Toyota Avanza
15.03.2019 19:45
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Сборка автомобиля осуществляется только на одном предприятии компании в Индонезии. Как сообщили в компании, запланированные объёмы выпуска пришлось пересмотреть в большую сторону в связи с высоким спросом на модель.
Как рассказали в компании, за 1,5 года присутствия на рынке объёмы проданных Mitsubishi Xpander составили 100 тысяч экземпляров.
Главный конкурент модели — Toyota Avanza за такой же период был продан в количестве 73 тысяч единиц. Сейчас очередь на Xpander растянулась на четыре месяца.
Также стоит отметить, что автомобиль оказался самым продаваемым MPV в Индонезии по итогам 2018 года.
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