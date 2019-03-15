Дилеры Lexus в РФ начали «живые» продажи спецверсии Lexus LC

Премиальная марка Lexus на территории РФ начала «живые» продажи специальной версии своего купе, которая стала доступна для заказа еще в середине января.

Новая модификация автомобиля Lexus LC получила приставку к названию Yellow Edition и отличается оформлением и богатым списком оборудования.

Оценили новинку в 8 285 000 рублей. В движение купе будет приводится восьмицилиндровым двигателем.

Его мощность составляет 477 лошадиных сил, а в паре с мотором работает десятискоростная автоматическая КП.