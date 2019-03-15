Названы самые популярные в России автомобильные цвета

Самые популярные в России автомобильные цвета были названы специалистами «Авито».

Проведенное исследование показало, что в 11 из 23 крупных городов Российской Федерации преобладают автомобили чёрного цвета.

Еще в семи городах больше всего числится белых машины и в пяти легковушек в серебряном цвете кузова.

В прошлом году каждый пятый проданный автомобиль на сайте был выкрашен в черный цвет.

Доля продаж таких машин в Москве составила 22,7%, в Петербурге – 21,52%, а в Перми – 22,02%. Белые легковушки чаще продавали в Новосибирске, Красноярске, Барнауле и Ростове-на-Дону.

Если говорить о самых непопулярных цветах, то им оказался розовый, а доля продаж таких авто составила всего 0,05%.

Доля фиолетовых транспортных средств составила 1,44%, золотых – 1,45%, а пурпурных и оранжевых – по 0,41%.