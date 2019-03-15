Самые популярные в России автомобильные цвета были названы специалистами «Авито».
Названы самые популярные в России автомобильные цвета
15.03.2019 17:31
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Проведенное исследование показало, что в 11 из 23 крупных городов Российской Федерации преобладают автомобили чёрного цвета.
Еще в семи городах больше всего числится белых машины и в пяти легковушек в серебряном цвете кузова.
В прошлом году каждый пятый проданный автомобиль на сайте был выкрашен в черный цвет.
Доля продаж таких машин в Москве составила 22,7%, в Петербурге – 21,52%, а в Перми – 22,02%. Белые легковушки чаще продавали в Новосибирске, Красноярске, Барнауле и Ростове-на-Дону.
Если говорить о самых непопулярных цветах, то им оказался розовый, а доля продаж таких авто составила всего 0,05%.
Доля фиолетовых транспортных средств составила 1,44%, золотых – 1,45%, а пурпурных и оранжевых – по 0,41%.
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