KIA готовит к дебюту обновленный кроссовер KIA KX3

В компании KIA уже скоро выпустят на рынок обновленную версию своего кроссовера KIA KX3, который является перелицованным вариантом кроссовера известного в России как Hyundai Creta.

В базе Министерства и промышленности Китая недавно появился обновленный автомобиль, где также были опубликованы и фотографии. Kia KX3 выпускается с 2015 года и с того момента модель получала небольшие обновления, тогда как теперь рестайлинг будет более ощутимым.

Так, в экстерьере Kia KX3 появится новая решетка радиатора, обновленная оптика, измененные бамперы, а в салоне обновится мультимедийная система и появятся новые варианты обивки.

Помимо этого для кроссовера будет предложен расширенный список оборудования. Моторная гамма Kia KX3 будет представлена новым турбированным 1,6-литровым двигателем, мощность которого, работая в паре с семискоростной роботизированной коробкой, составит 177 лошадиных сил.

В начальных комплектациях автомобиль будет переднеприводным, а за дополнительную плату можно заказать полный привод.

Также в линейке двигателей остался и 1,6-литровый 125-сильный мотор. В продажу кроссовер поступит летом этого года.