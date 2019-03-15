Две автомобильные компании объявили о создании новых моделей кей-каров, которые будут выпущены совместно в рамках расширения сотрудничества.

Mitsubishi и Nissan совместно выпустят четыре новых кей-кара, которые будут представлены в Японии. Подробности о новинках пока не раскрывают.

Как отметили в пресс-службе совместного предприятия, на заводе Mitsubishi Mizushima уже запущена сборка новых Nissan Dayz, Nissan Dayz Highway Star, Mitsubishi eK wagon и Mitsubishi eK X, которые поступят в продажу до конца месяца.

В этих автомобилях, впервые станут доступны комплектации с полуавтономной технологией вождения.

К тому же машины получили модернизированные платформы, силовые установки, трансмиссий и новый дизайн.

Все это было сделано также в рамках сотрудничества Mitsubishi и Nissan, которое началось еще в 2013 году. Представители компаний говорят, что и дальше будут расширять свое сотрудничество.