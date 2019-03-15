Российские аналитики из «Автостат» посчитали, сколько автомобилей с правым рулем числится в автомобильном парке по состоянию на 1 января 2019 года.
В России насчитали более 3,3 млн праворульных автомобилей
15.03.2019 16:04
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Так, в России насчитали более 3,3 млн праворульных автомобилей, большая часть из которых зарегистрирована в Сибири и на Дальнем Востоке.
Как пишут аналитики общий объём праворульных машин составляет 3,34 млн, а это 7,7% от всего автопарка РФ.
Из всех зарегистрированных праворульных машин 68,4% находится в Дальневосточном ФО и 25,7% — в Сибирском ФО.
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