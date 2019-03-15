При этом объёмы продаж российских автомобилей в странах ЕС остаются низкими.
Продажи LADA в Евросоюзе выросли в феврале на 22%
15.03.2019 15:59
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Продажи LADA в Евросоюзе выросли в феврале на 22% до 526 реализованных единиц.
По информации аналитиков, рост продаж автомобилей марки наблюдается второй месяц подряд.
Доля Лады на рынке составляет 0,05%. В период январь-февраль объёмы продаж марки в ЕС составили 840 штук, что на 4,6% больше.
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