При этом объёмы продаж российских автомобилей в странах ЕС остаются низкими.

Продажи LADA в Евросоюзе выросли в феврале на 22% до 526 реализованных единиц.

По информации аналитиков, рост продаж автомобилей марки наблюдается второй месяц подряд.

Доля Лады на рынке составляет 0,05%. В период январь-февраль объёмы продаж марки в ЕС составили 840 штук, что на 4,6% больше.