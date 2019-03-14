Запчасти для автомобилей

Торговая сеть по поставке запасных частей к автомобилям различных брендов, которая является одной из крупнейших в Уфе, — «Автокор». В ее составе 6 розничных магазинов, которые располагаются в разных частях города, склад-магазин, который одновременно является пунктом выдачи товаров и интернет-магазин, занимающийся поставками запчастей по всем регионам России.

В сети «Автокор» можно приобрести автозапчасти в Уфе для таких марок авто, как CHEVROLET, HYUNDAI, KIA, RENAULT, SSANG YONG, DAEWOO и др. Кроме того, здесь в широком ассортименте представлены автохимия, моторные и трансмиссионные масла, аксессуары и принадлежности для ухода за легковыми, грузовыми и коммерческими транспортными средствами.

Каталог автотоваров

Обширный каталог автозапчастей позволяет выбрать и купить как оригинальные запасные части, так и аналоги (реплики), сертифицированные производителями для использования при проведении технического обслуживания автомобилей или замены вышедших из строя узлов и агрегатов.

«Автокор» предлагает автомобилистам моторные масла известных торговых марок — Wolf, Liqui moly, Castrol и др. Чтобы правильно подобрать смазку, следует обратить внимание на ее характеристики:

класс качества;

уровень вязкости;

допуски, которые устанавливаются производителями для данной группы автотоваров.

Трансмиссионные и моторные масла классифицируются по международным стандартам. На упаковке имеется универсальная маркировка, в которой указаны:

класс вязкости — показатель сезонного использования технической жидкости. Большинство производителей используют простую и краткую американскую систему маркировки SAE. Она представляет собой сочетание двух цифр, разделенных латинской буквой «W». Цифры характеризуют допуски по применению масла в определенном диапазоне температур. Буква указывает на возможность использования смазки в зимних условиях.

Следует помнить, что класс вязкости никаким образом не связан с составом масла. Этот показатель (синтетическое, полусинтетическое или минеральное) прописывается в маркировке отдельно.

класс качества — характеризует технологические особенности продукта для его применения на конкретных типах (марках) автомобилей. Маркировка выглядит как буквенно-цифровой код или наносится специальными обозначениями, принятыми у данного производителя.

Так, цифры и литеры А1, А2, А3, А5 означают, что продукт принадлежит к классу масел АСЕА и может использоваться на автомобилях Fiat, Renault, Peugeot, Nissan и др. с бензиновыми моторами. При подборе масел необходимо учесть, чем больше цифра стоит после буквы «А», тем качество технической жидкости выше.

Для авто японских, американских и южнокорейских производителей применяется маркировочная система API. Здесь качество продукта тем выше, чем дальше в латинском алфавите стоит буква, указанная в маркировке.

Кроме того, в магазинах сети «Автокор» можно купить:

автоэлектрику — плафоны и лампы для систем освещения и сигнализации;

автомобильные аккумуляторы (стандартные, выносные) емкостью от 55 до 80 А/ч и напряжением 6В, 12В и 24В, батареи различных размеров для установки на легковые, грузовые и коммерческие транспортные средства. Представлены ведущие мировые бренды: Monbat, Varta, AkTex и другие.

Запасные части и комплектующие к автомобилям подбираются сотрудниками магазинов по официальным сервисным каталогам. При их отсутствии покупателям предлагаются детали-реплики, сертифицированные автопроизводителями.

На официальном сайте автосети в тестовом режиме работает сервис подбора запчастей к машинам CHEVROLET, RENAULT, KIA, HYUNDAI, SSANGYONG. Для пользования им требуется ввести VIN-код или номер кузова авто.

Номенклатура товаров, представленных в «Автокор», — более 14 000 наименований. Компания занимается оптовыми поставками запасных частей по договорам сотрудничества транспортным предприятиям и организациям Уфы и Башкортостана, СТО, региональным дилерам, таксопаркам.

Преимущества «Автокор»

Компания на протяжении длительного времени развивает партнерские отношения с поставщиками запасных частей к автомобилям различных брендов. Благодаря этому ассортимент автотоваров постоянно обновляется, имеется возможность поставлять запчасти под заказ потребителей.

Грамотный маркетинг и отлаженная логистика обеспечивают доставку товара по оптимальным маршрутам и в предельно сжатые сроки. За счет этого себестоимость доставки товара в любой регион России ниже, чем у конкурентов. При размере заказа более 50000 руб. доставка осуществляется бесплатно. Заказчики имеют возможность отслеживать ход поставки и получать сведения о местонахождении товара в онлайн-режиме.

Оплата заказов выполняется любым удобным для потребителя способом.

«Автокор» в полном объеме поддерживает гарантийные обязательства* производителей на следующие группы товаров:

оригинальные запасные части (кроме узлов и деталей подвески) — 12 мес. или 20 000 км пробега;

оригинальные узлы и детали подвески — 3 мес. или 5 000 км пробега;

сертифицированные реплики запасных частей — 1 м-ц или 1500 км пробега;

автоэлектрика — 14 дн.

Кроме того, на запчасти производства компаний PATRON, KAYABA, CTR, HENGDA, HSC, Gates, ILJIN и GMB «Автокор» предоставляет расширенные гарантийные условия.

(*гарантийные обязательства поддерживаются при условии полного и точного выполнения автомобилистами правил технического обслуживания автомобилей, регламентов ТО, условий эксплуатации приобретенных узлов и деталей).

«Автокор» располагает собственным сервисным центром, в котором можно качественно установить новые детали на автомобиль и получить дополнительную гарантию.

В случае поставки некачественной продукции возврат денег покупателям осуществляется в соответствии с действующим законодательством.