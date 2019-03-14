Aston Martin рассекретил название нового гиперкара

Об этом тонко намекнул представитель марки Aston Martin, напомнив, что недавно компания зарегистрировала новый торговый знак.

Сейчас новый гиперкар компании известен под кодовым обозначением AM-RB 003, но на рынок он выйдет как Valhalla.

Именно такое название не так давно было зарегистрировано автопроизводителем. Новый гиперкар выйдет на рынок в 2021 году и будет выпущен ограниченным тиражом.

Его разработкой Aston Martin занимается совместно со специалистами Red Bull Advanced Technologies. В машине будут использованы технологии, применяемые для авто Формулы-1.

В движение новый Valhalla будет приводится шестицилиндровым ДВС в составе гибридной установки. Объём выпуска новинки составит 500 экземпляром, каждый из которых получит ценник 1,3 млн долларов.