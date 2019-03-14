В Volkswagen назвали стоимость и дату начала продаж электрокара I.D

Сейчас все немецкие автопроизводители ведут разработку электрических моделей, а Volkswagen уже начал принимать заказы на свой компактный электрокар I.D.

Серийная версия данной модели еще не была представлена. Ее покажут в сентябре на автосалоне во Франкфурте, но с 8 марта 2019 года на Volkswagen I.D. уже можно оформить предзаказ.



Компактный электрический хэтчбек будет доступен в трех комплектациях, где базовая будет стоить от 30 тыс. евро.

Ее характеристики пока неизвестны, но по данным издания Auto Express, самая дорогая версия электрокара I.D. может проехать на одном заряде до 550 км.

Напомним, серия электрокаров от Volkswagen будет состоять из хэтчбека класса «Гольф», купе-кроссовера по размерам сопоставимым с Tiguan и микроавтобуса I. D. Buzz.