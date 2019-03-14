Представитель компании Nissan во время прохождения семинара Nissan Futures в Гонконге сделал интересное заявление, согласно которому цены обычных авто и электрокаров выровняются через пять лет.
Nissan: цены обычных авто и электрокаров выровняются через пять лет
14.03.2019 12:41
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Такое заявление представитель марки сделал ссылаясь на исследование Morgan Stanley.
В отчетах этой компании говорится о том, что уже в 2024 году стоимость автомобилей с ДВС и электрокаров выровняется.
При этом аналитики прогнозируют, что разница между таким ТС в цене на рынке Европы может отсутствовать даже раньше, чем через пять лет.
Причиной такого события станут как более жесткие экологические стандарты, так и рост цен на доработанные под стандарты автомобили с ДВС.
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