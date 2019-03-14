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Volkswagen отложил премьеру нового Golf из-за технических проблем

Новости
14.03.2019 12:35
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В западных СМИ появилась информация, согласно которой немецкий автопроизводитель отложил премьерный показ нового поколения популярного хэтчбека Golf.

Недавно в Сети появились шпионские фото, где модель не имела камуфляжной пленки, за счет чего его внешность была рассекречена.

Тогда же сообщалось о планах компании представить автомобиль на автосалоне во Франкфурте, но похоже теперь ситуация изменилась.

Зарубежные СМИ сообщили, что Volkswagen отложил премьеру нового Golf из-за технических проблем.

Наличие некоторых техническим проблем в автомобиле Volkswagen признал, а вот комментировать ситуацию с датой презентации не стал, сообщив, только, что дебют Golf во Франкфурте проходить не будет.

Впрочем, решение технических проблем требует времени и возможно до конца года хэтбек нового поколения все-таки будет представлен.

О каких конкретно проблемах в машине идет речь информации нет.

Внешность нового хэтчбека Volkswagen Golf раскрыли до премьеры

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