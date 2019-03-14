В западных СМИ появилась информация, согласно которой немецкий автопроизводитель отложил премьерный показ нового поколения популярного хэтчбека Golf.
Volkswagen отложил премьеру нового Golf из-за технических проблем
Недавно в Сети появились шпионские фото, где модель не имела камуфляжной пленки, за счет чего его внешность была рассекречена.
Тогда же сообщалось о планах компании представить автомобиль на автосалоне во Франкфурте, но похоже теперь ситуация изменилась.
Зарубежные СМИ сообщили, что Volkswagen отложил премьеру нового Golf из-за технических проблем.
Наличие некоторых техническим проблем в автомобиле Volkswagen признал, а вот комментировать ситуацию с датой презентации не стал, сообщив, только, что дебют Golf во Франкфурте проходить не будет.
Впрочем, решение технических проблем требует времени и возможно до конца года хэтбек нового поколения все-таки будет представлен.
О каких конкретно проблемах в машине идет речь информации нет.
Внешность нового хэтчбека Volkswagen Golf раскрыли до премьеры