Недавно в Сети появились шпионские фото, где модель не имела камуфляжной пленки, за счет чего его внешность была рассекречена.

Тогда же сообщалось о планах компании представить автомобиль на автосалоне во Франкфурте, но похоже теперь ситуация изменилась.

Зарубежные СМИ сообщили, что Volkswagen отложил премьеру нового Golf из-за технических проблем.

Наличие некоторых техническим проблем в автомобиле Volkswagen признал, а вот комментировать ситуацию с датой презентации не стал, сообщив, только, что дебют Golf во Франкфурте проходить не будет.

Впрочем, решение технических проблем требует времени и возможно до конца года хэтбек нового поколения все-таки будет представлен.

О каких конкретно проблемах в машине идет речь информации нет.