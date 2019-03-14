Чешская модель ŠKODA FELICIA отмечает свой юбилей — ей исполнилось 60 лет с момента первого показа. Впервые публике кабриолет FELICIA показали в Лейпциге 1 марта 1959 года.
Кабриолет FELICIA от SKODA отмечает 60-летний юбилей
14.03.2019 12:51
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Позднее ее презентация была организована на автосалоне в Женеве и в Нью-Йоркском Колизее.
Машина производилась на заводе в Квасинах и поставлялась на рынки США и Великобритании.
С 1959 по 1964 год было выпущено 14 863 ед. ŠKODA FELICIA, причем более 50% выпущенных авто были направлены на экспорт.
В салоне ŠKODA FELICIA с комфортом могло разместится четыре человека. Под капотом кабриолета устанавливался 1,1-литровый мотор мощностью 50 л.с. и 75 Нм крутящего момента.
Максимальная скорость машины составляла 130 км/ч. Стоит отметить, что ŠKODA FELICIA до сих пор пользуется большим спросом среди коллекционеров. Также к модели проявляют большой интерес на выставках ретро-автомобилей.
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