Кабриолет FELICIA от SKODA отмечает 60-летний юбилей

Чешская модель ŠKODA FELICIA отмечает свой юбилей — ей исполнилось 60 лет с момента первого показа. Впервые публике кабриолет FELICIA показали в Лейпциге 1 марта 1959 года.

Позднее ее презентация была организована на автосалоне в Женеве и в Нью-Йоркском Колизее.

Машина производилась на заводе в Квасинах и поставлялась на рынки США и Великобритании.

С 1959 по 1964 год было выпущено 14 863 ед. ŠKODA FELICIA, причем более 50% выпущенных авто были направлены на экспорт.



В салоне ŠKODA FELICIA с комфортом могло разместится четыре человека. Под капотом кабриолета устанавливался 1,1-литровый мотор мощностью 50 л.с. и 75 Нм крутящего момента.

Максимальная скорость машины составляла 130 км/ч. Стоит отметить, что ŠKODA FELICIA до сих пор пользуется большим спросом среди коллекционеров. Также к модели проявляют большой интерес на выставках ретро-автомобилей.