Компания Changan показала новый кроссовер CS75 Plus

Презентация новинки ожидается в следующем месяце, тогда как на китайский рынок она поступит до конца года.

Накануне презентации китайская компания Changan официально показала новый кроссовер CS75 Plus, опубликовав изображения.

Модель получил оригинальный дизайн, а по техническим характеристикам она будет идентична с кроссовером CS85, который недавно вышел на рынок.

CS75 Plus будет представлен в обычной версии и модификации с приставкой к названию S. Иными словами последняя будет спортивным вариантом и будет отличаться спортивными элементами во внешности.

Моторная гамма кроссовера будет представлена 2,0-литровым трубодвигателем. Его мощность, работая в паре с восьмискоростным автоматом, составит 233 лошадиных силы.