Новый Mercedes-Benz C-Class показали на шпионском видео

Так, тестовый прототип нового Mercedes-Benz C-Class показали на шпионском видео, где машина имеет камуфляж, но даже несмотря на это можно сказать, что в целом новая генерация в отличие от предшественника будет узнаваемой.

По предварительным данным, Mercedes-Benz C-Class получит улучшенные аэродинамические показатели, а также он будет построен на платформе MRA.

Предполагается, что линейка двигателей седана будет представлена как стандартными ДВС, так и гибридными силовыми установками. Дебют автомобиля должен состояться до конца следующего года.