Фотошпионам удалось заснять на видео тестирования нового поколения автомобиля Mercedes-Benz C-Class.
Новый Mercedes-Benz C-Class показали на шпионском видео
14.03.2019 11:51
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Так, тестовый прототип нового Mercedes-Benz C-Class показали на шпионском видео, где машина имеет камуфляж, но даже несмотря на это можно сказать, что в целом новая генерация в отличие от предшественника будет узнаваемой.
По предварительным данным, Mercedes-Benz C-Class получит улучшенные аэродинамические показатели, а также он будет построен на платформе MRA.
Предполагается, что линейка двигателей седана будет представлена как стандартными ДВС, так и гибридными силовыми установками. Дебют автомобиля должен состояться до конца следующего года.
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