Коммерческое подразделение Volkswagen для компании «Газпром Межрегионгаз» создала 23 метрологические лаборатории.
Модель Volkswagen Crafter стала полевой лабораторией для метрологов
14.03.2019 11:56
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Спецавтомобили создавали на базе Volkswagen Crafter. В них установили все необходимое для проведения в полевых условиях испытаний и ремонта сложного оборудования.
Помимо этого, машины оснащены всем необходимым для комфортной работы специалистов в полевых условиях.
Volkswagen Crafter для «Газпром Межрегионгаз» созданы с высокой крышей и оснащены дополнительной печкой и кондиционером.
Также автомобиль оснастили всем необходимым для быстрой установки дополнительных полок и стеллажей. Есть также розетки на 12 и 230 В.
О моторах и трансмиссии спецтранспорта не сообщается. На российском рынке Crafter предлагается с передним, задним и полным приводом 4Motion. На выбор доступны дизельные моторы разной степени мощности.
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