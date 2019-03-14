Модель Volkswagen Crafter стала полевой лабораторией для метрологов

Спецавтомобили создавали на базе Volkswagen Crafter. В них установили все необходимое для проведения в полевых условиях испытаний и ремонта сложного оборудования.

Помимо этого, машины оснащены всем необходимым для комфортной работы специалистов в полевых условиях.

Volkswagen Crafter для «Газпром Межрегионгаз» созданы с высокой крышей и оснащены дополнительной печкой и кондиционером.

Также автомобиль оснастили всем необходимым для быстрой установки дополнительных полок и стеллажей. Есть также розетки на 12 и 230 В.

О моторах и трансмиссии спецтранспорта не сообщается. На российском рынке Crafter предлагается с передним, задним и полным приводом 4Motion. На выбор доступны дизельные моторы разной степени мощности.